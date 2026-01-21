Fiorentina, ufficiale Fabbian: dettagli e numero di maglia

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C. Fabbian, nato a Camposampiero il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022 e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina. Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League, mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia. Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80.