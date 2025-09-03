Sirene turche per Milik, su di lui il Samsunspor

L'attaccante polacco non gioca una partita ufficiale da 453 giorni e la Juve lo lascerebbe partire. Il Samsunspor si è mosso con un primo sondaggio, ma non si esclude che possano arrivare proposte concrete anche da altri club di Super Lig.
