Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Samp, Brunori è a un passo. Per Esposito "offerta non adeguata"

27 Dic 2025 - 19:07

Due trattative a un passo, ma manca ancora qualcosina prima di vedere Salvatore Esposito e Matteo Brunori con la maglia della Sampdoria. Il bomber rosanero in questa giornata sarà ancora a disposizione di Filippo Inzaghi, ma già dalla prossima giornata dovrebbe cambiare maglia: la trattativa tra Palermo e Samp ormai è ai dettagli. L'attaccante classe '94 si trasferirà a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il maggiore degli Esposito invece sembrava tutto fatto ma, a sentire Stefano Melissano, ds dello Spezia, servirà ancora uno sforzo dei blucerchiati per arrivare alla fumata bianca: "Lo Spezia ha respinto un'offerta per Salvatore Esposito, perché secondo noi non adeguata al valore del giocatore. Poi ci sono cicli nel calcio, e per andare avanti serve la volontà di tutte le parti. Lui ha dato molto a questa maglia, e forse oggi non si sente di poter dare altrettanto. Ci sono dinamiche di mercato in questo frangente, di cui terremo conto". 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:34
Lazio, ds Fabiani: "Castellanos-Flamengo? Voci prive di fondamento"
19:07
Samp, Brunori è a un passo. Per Esposito "offerta non adeguata"
18:53
Chelsea, Jorgensen potrebbe partire a gennaio
17:41
La Roma prova a inserire Dovbyk nell'affare Raspadori
16:27
Chivu "chiama" Stankovic: "L'Inter lo osserva con ammirazione"