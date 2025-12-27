Samp, Brunori è a un passo. Per Esposito "offerta non adeguata"

Due trattative a un passo, ma manca ancora qualcosina prima di vedere Salvatore Esposito e Matteo Brunori con la maglia della Sampdoria. Il bomber rosanero in questa giornata sarà ancora a disposizione di Filippo Inzaghi, ma già dalla prossima giornata dovrebbe cambiare maglia: la trattativa tra Palermo e Samp ormai è ai dettagli. L'attaccante classe '94 si trasferirà a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il maggiore degli Esposito invece sembrava tutto fatto ma, a sentire Stefano Melissano, ds dello Spezia, servirà ancora uno sforzo dei blucerchiati per arrivare alla fumata bianca: "Lo Spezia ha respinto un'offerta per Salvatore Esposito, perché secondo noi non adeguata al valore del giocatore. Poi ci sono cicli nel calcio, e per andare avanti serve la volontà di tutte le parti. Lui ha dato molto a questa maglia, e forse oggi non si sente di poter dare altrettanto. Ci sono dinamiche di mercato in questo frangente, di cui terremo conto".