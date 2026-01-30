Serie B, Venezia: Fila in prestito all'Empoli e Candela allo Spezia

Due giocatori del Venezia saranno prestati alle squadre dell'Empoli e dello Spezia. Un accordo è stato fatto con l'Empoli per la cessione a titolo temporaneo dell'attaccante Daniel Fila fino al termine della stagione. Giunto a Venezia nel gennaio 2025, il classe 2002 ha collezionato 28 presenze complessive con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 4 reti e fornendo 2 assist. Sarà invece una trasformazione del trasferimento a titolo temporaneo di Antonio Candela allo Spezia in trasferimento a titolo definitivo. Con la maglia arancioneroverde, Candela ha collezionato 86 presenze realizzando 3 reti e fornendo 7 assist tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.