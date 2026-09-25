Serie A, il mercato invernale scatterà il 28 dicembre: si attende l'ok definitivo

25 Set 2026 - 17:33
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© lega serie a

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Su richiesta della Lega Calcio Serie A, cui hanno aderito anche la Lega B e Lega Pro, il consiglio federale della Figc ha approvato la modifica della data di inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti della stagione sportiva in atto, anticipandola al 28 dicembre 2026 invece del 1° gennaio. Per rendere operativa la modifica, la Figc, però dovrà attendere il parere favorevole della Fifa. 

Su richiesta della Lnd, poi, il Consiglio ha approvato anche l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art.52 comma 10 delle Noif al campionato di Serie D in base alle richieste delle città che non riescono a iscrivere i club di riferimento, con la stessa specifica delle due categorie inferiori. Infine approvato anche il nuovo regolamento del Club Italia che prevede l'inserimento delle figure del direttore tecnico federale e del coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. 

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