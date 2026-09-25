Serie A, il mercato invernale scatterà il 28 dicembre: si attende l'ok definitivo

Su richiesta della Lega Calcio Serie A, cui hanno aderito anche la Lega B e Lega Pro, il consiglio federale della Figc ha approvato la modifica della data di inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti della stagione sportiva in atto, anticipandola al 28 dicembre 2026 invece del 1° gennaio. Per rendere operativa la modifica, la Figc, però dovrà attendere il parere favorevole della Fifa.