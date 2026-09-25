Juve, caccia al centrocampista: Bakola in pole ma ci sono 4 alternative

La Juventus approfitta della sosta per le Nazionali per pianificare le strategie di mercato e individuare il rinforzo ideale per la mediana.
Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista dei desideri della dirigenza bianconera è Darryl Bakola, talento francese classe 2007 in forza al Sassuolo, legato ai neroverdi fino al 2030 e valutato circa 30 milioni di euro: sul giovane gioiello si registra tuttavia la forte concorrenza della Roma e di diverse società di Premier League.
In alternativa a Bakola, la Juve ha messo nel mirino quattro profili brasiliani: Gabriel Bontempo (2005 del Santos, seguito anche da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen), Matheus Martinelli (2001 del Fluminense, accostato pure ad Atalanta e Roma), André (2006 del Corinthians, già trattato dal Milan) e il compagno di squadra Breno Bidon (2005 dotato di passaporto italiano e fresco di convocazione nella Seleção da parte del ct Carlo Ancelotti).