Juve, caccia al centrocampista: Bakola in pole ma ci sono 4 alternative

La Juventus cerca un centrocampista: Darryl Bakola del Sassuolo in cima alle preferenze, ma gli occhi sono puntati anche su 4 giovani brasiliani

25 Set 2026 - 11:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Bakola © italyphotopress

Bakola © italyphotopress

La Juventus approfitta della sosta per le Nazionali per pianificare le strategie di mercato e individuare il rinforzo ideale per la mediana.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista dei desideri della dirigenza bianconera è Darryl Bakola, talento francese classe 2007 in forza al Sassuolo, legato ai neroverdi fino al 2030 e valutato circa 30 milioni di euro: sul giovane gioiello si registra tuttavia la forte concorrenza della Roma e di diverse società di Premier League.

In alternativa a Bakola, la Juve ha messo nel mirino quattro profili brasiliani: Gabriel Bontempo (2005 del Santos, seguito anche da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen), Matheus Martinelli (2001 del Fluminense, accostato pure ad Atalanta e Roma), André (2006 del Corinthians, già trattato dal Milan) e il compagno di squadra Breno Bidon (2005 dotato di passaporto italiano e fresco di convocazione nella Seleção da parte del ct Carlo Ancelotti).

videovideo

Ultimi video

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

02:27
Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

01:41
Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

I più visti di Mercato

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

 Hakan Calhanoglu, Inter

Parametri zero, ghiotte occasioni in scadenza a giugno 2027: uno di loro potrebbe vincere il Pallone d'Oro

La confessione dei genitori di Palmisani: "Lorenzo sogna la Juve, la tifiamo da sempre"

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Mario Gila

Come stanno andando i volti nuovi delle big? Gli Oscar vanno a Gila, Milla e Balerdi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Bakola
11:18
Juve, caccia al centrocampista: Bakola in pole ma ci sono 4 alternative
14:26
Antonelli: "Stroppa allenatore giusto per Venezia, ora spazio ai fatti"
13:53
Ufficiale, David Alaba è un nuovo giocatore dell’Udinese: "Non sono qui per chiudere la carriera"
Rayan Ait-Nouri
11:26
Juventus, a gennaio un esterno mancino del Manchester City
10:59
Arezzo, in dirittura d'arrivo Gian Marco Ferrari: era svincolato