Juve, caccia al centrocampista: Bakola in pole ma ci sono 4 alternative

In alternativa a Bakola, la Juve ha messo nel mirino quattro profili brasiliani: Gabriel Bontempo (2005 del Santos, seguito anche da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen), Matheus Martinelli (2001 del Fluminense, accostato pure ad Atalanta e Roma), André (2006 del Corinthians, già trattato dal Milan) e il compagno di squadra Breno Bidon (2005 dotato di passaporto italiano e fresco di convocazione nella Seleção da parte del ct Carlo Ancelotti).