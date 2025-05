Scudetto Napoli, Bigon: "Credo Conte andrà via, abbraccio freddo con presidente"

Conte e De Laurentiis e un futuro ancora da scrivere: "Grazie alla sua intelligenza, quest'anno il presidente De Laurentiis si è un po' defilato e alla fine il binomio ha portato lo scudetto. Questo tricolore, come il mio, è stato più gustoso. Quello di Spalletti era stato vinto con grande anticipo, però la gioia di venerdì sera credo sia veramente una cosa unica. L'altra sera ho rivisto il pullman diretto allo stadio e mi è rivenuto in mente il nostro pullman che da Soccavo arrivava Fuorigrotta: vi assicuro che c'erano due ali, due muri di azzurro, persone ovunque in strada e sui balconi, e ricordo anche tanto sale lanciato verso il pullman. C'era l'adrenalina che scorreva a fiumi, perché lo scudetto era ancora in ballo come venerdì. Un fantastico mix di folklore, gioia e tensione, che ti porta poi alla fine a godere in una maniera straordinaria".