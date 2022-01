Sassuolo, Carnevali: "Scamacca lo cercano in tanti, anche dall'estero"

OBIETTIVO DI MERCATO

"Offerte ufficiali per ora non ci sono state, il calcio italiano è molto ristretto"

Prima del fischio iniziale di Sassuolo-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia, Giovanni Carnevali ha parlato del mercato neroverde. In uscita e in entrata. "Scamacca? Abbiamo la fortuna che il giocatore viene seguito da molte società - ha spiegato ai microfoni di Mediaset parlando della situazione dell'attaccante nel mirino di molti club -. Offerte ufficiali non ci sono state. La cosa bella è che ci sono anche società estere perché il calcio italiano è molto ristretto". "Gyasi al posto di Boga? È un ottimo giocatore, con lo Spezia abbiamo un ottimo rapporto, ma adesso stiamo definendo l’acquisto di un giovane che prenderà il posto di Boga", ha aggiunto. Getty Images

Poi qualche considerazione sul passaggio da De Zerbi a Dionisi. "Per noi quello di oggi è il decimo anno di Serie A - ha spiegato l'ad neroverde -. Abbiamo iniziato con Di Francesco operando con allenatori giovani, che possono crescere così come i calciatori"." De Zerbi ha fatto cose straordinarie e non è stato facile dopo tre anni poterlo sostituire - ha aggiunto -. Quest’anno sapevamo potesse essere di transizione con un tecnico giovane, ma che sta facendo bene e siamo contenti di lui. Anche Dionisi avrà un futuro importante".