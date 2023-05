Sassuolo, Carnevali: "Frattesi avrà una valutazione da big sul mercato"

LE PAROLE

L'ad neroverde: "Non mi stupirei se arrivassero offerte anche dall'estero. Inter? Speriamo non giochi come nel derby"

La stagione non è finita, ma il calciomercato sta già entrando nel vivo e come in ogni sessione il Sassuolo con i suoi talenti in vetrina è in prima linea. L'ad neroverde Giovanni Carnevali sa che sarà sotto pressione in estate e tra i giocatori più richiesti c'è Davide Frattesi: "Ci sono tante richieste per un giocatore così, non mi sorprenderei di riceverne anche dall'estero". In lista Juventus e Roma, ma anche l'Inter prossimo avversario del Sassuolo in campionato: "Magari ce lo chiederanno proprio loro. Non abbiamo fatto una valutazione precisa, ma sarà da grande giocatore".

Nel weekend di campionato il Sassuolo giocherà a San Siro dove in stagione ha già rifilato cinque gol al Milan, ma troverà di fronte l'Inter dopo il derby di andata vinto in semifinale di Champions: "Quella sfida con i rossoneri è già dimenticata, in questo stadio ne abbiamo anche presi 7 proprio dall'Inter. Giocheremo la nostra partita cercando di fare il massimo" ha commentato a Telelombardia.

L'ad del Sassuolo Carnevali ha parlato anche del momento dell'Inter: "Sono stati straordinari in Champions League, c'è ancora la gara di ritorno ma il Milan ha avuto la sfortuna di trovare i nerazzurri al top della forma, sono un treno lanciato. Spero non corrano contro di noi come hanno fatto col Milan".