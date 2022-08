Sassuolo, Berardi resta neroverde: ufficiale il rinnovo fino al 2027

SASSUOLO

L'attaccante azzurro ha prolungato il proprio contratto in scadenza nel 2024: "Storia infinita di una passione neroverde"

Domenico Berardi conferma il proprio legame col Sassuolo. L'attaccante azzurro ha ufficialmente rinnovato il contratto in scadenza nel 2024, prolungandolo fino al 30 giugno 2027. Berardi, cresciuto nelle giovanili del club emiliano, ha appena cominciato l'undicesima stagione in maglia neroverde, con la quale ha collezionato 327 presenze e 121 gol tra tutte le competizioni. "Storia infinita di una passione neroverde!", è stato il messaggio con cui il Sassuolo ha annunciato la firma della sua stella.

Berardi, che nel 2022/23 indossa per la prima volta la maglia numero 10, ha dunque allontanato definitivamente tutte le sirene di mercato e ha scelto di legarsi a vita (o quasi) alla squadra che lo ha fatto esordire tra i professionisti, che ha contribuito a portare in Serie A e ad affermarsi come una grande realtà del calcio italiano e grazie alla quale è diventato anche un punto di riferimento per la Nazionale.