Mercato, Carnevali apre nuove vie per Scamacca e Raspadori: "Mercato italiano difficile, Premier più fattibile"

NIENTE SCONTI

L'ad del Sassuolo: "Non li ho venduti, spero anche di poterli tenere. La decisione è nostra".

Il campionato sta per finire, ma da qualche settimana intorno al Sassuolo non si fa altro che parlare di mercato. Tanti i gioielli neroverdi che fanno gola, da Berardi a Scamacca passando per Traoré, Frattesi e Raspadori. "Non sono preoccupato perché sono giocatori nostri - ha commentato l'ad neroverde Giovanni Carnevali -. Le decisioni le prendiamo noi coi giocatori, se ci saranno opportunità per entrambi valuteremo, ma non possiamo vendere tutti". Sassuolo, quanti gioielli in vetrina!













I più chiacchierati sono Raspadori e Scamacca per l'attacco, da tempo accostati con insistenza all'Inter e alla Juventus: "Per il momento non li ho venduti - ha commentato Carnevali a Sky -, non è detto che andranno via. E' tutto prematuro, non si sa nulla sul mercato e sinceramente vorrei tenereli. Il mercato italiano è difficile sotto l'aspetto economico, vedo più fattibile la Premier".

Quella del Sassuolo rischia di diventare la boutique più in voga durante l'estate: "Se ci saranno opportunità per loro, come per Berardi, Frattesi e Traoré, la valuteremo con i giocatori. Non possiamo privarci di tanti calciatori perché vorremmo dare continuità, ma siamo tranquilli perché i giocatori sono nostri e valuteremo tutto serenamente".