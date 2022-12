Carnevali: "Io alla Juve? Bello essere accostati a grandi club"

L'INTERVISTA

Il dg del Sassuolo: "Roma su Frattesi? Per ora richieste soltanto dalla Premier League"

© Getty Images Giovanni Carnevali ha parlato prima dell'amichevole contro l'Inter in relazione al suo futuro e a quello di Davide Frattesi. "Io in una big? E' una bellissima cosa essere accostato ai grandi club, ma ora pensiamo al calciomercato dei giocatori", ha spiegato a Sky Sport il direttore generale del Sassuolo commentando le voci su un suo possibile approdo alla Juventus. Parole che da una parte raffreddano le indiscrezioni su un possibile trasferimento in bianconero a breve, ma dall'altra tengono comunque aperta la porta all'ipotesi magari per fine stagione.

Discorso diverso invece per Davide Frattesi, in questi giorni al centro di numerose voci di mercato. Il giocatore ha dichiarato apertamente di voler giocare nella Roma e quest'estate il trasferimento in giallorosso è sfumato soltanto all'ultimo lasciando tutto in stand-by. Situazione che a gennaio potrebbe ripetersi. Anche perché su Frattesi non c'è soltanto la Roma, ma anche altri top club, tra cui il Milan e altre squadre straniere. "Frattesi? Con la Roma c'è un ottimo rapporto, abbiamo valorizzato anche dei giovani che arrivano dal loro vivaio - ha spiegato Carnevali facendo un po' il punto sulle trattative in corso per il centrocampista neroverde e della Nazionale -. Ad oggi però le richieste per Frattesi arrivano dalla Premier League". Un messaggio forte e chiaro ai club di Serie A interessati che, temporeggiando, potrebbero rischiare di perdere l'occasione giusta per mettere le mani sul cartellino del giocatore.

Anche perché il Sassuolo è sempre bottega cara e non ha necessità di far cassa nell'immediato a meno di offerte importanti. "Ora inizia il mercato, sarà un mese lungo - ha spiegato il dg neroverde -. Abbiamo delle richieste, ma il desiderio è di mantenere una rosa importante". "Non vorremmo fare cessioni in questa finestra, ma vediamo le opportunità che ci saranno", ha aggiunto lasciando intendere di essere pronto a trattare per alcuni calciatori. "Più che sulle cessioni, stiamo pensando anche a degli acquisti - ha concluso Carnevali -. Oltre che su Frattesi ci sono richieste anche per altri giocatori".