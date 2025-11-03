Sassuolo, si lavora al rinnovo di Laurienté

Sul fronte rinnovi, l'obiettivo più urgente del Sassuolo è blindare Armand Laurienté. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i neroverdi starebbero intensificando i contatti con l'entourage del francese per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2027. Il calciatore starebbe valutando la possibilità di restare, anche se non chiude la porta a nuove esperienze, soprattutto all'estero. Già la scorsa estate il classe '98 è stato a un passo dal trasferimento al Sunderland.