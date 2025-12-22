"È stato un piacere": il saluto di Endrick ai compagni del Real Madrid

Endrick è ormai a un passo dal Lione. Il brasiliano lascerà il Real Madrid in prestito durante la sessione invernale di mercato con l'obiettivo di recuperare minuti e continuità per pèuntare alla convocazione di Ancelotti al Mondiale. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il classe 2006 avrebbe già salutato i propri compagni: "È stato un piacere trascorrere questo tempo con voi, spero che vinciate la Liga e la Champions. Io lo celebrerò". Le indiscrezioni parlano di un Endrick visibilmente commosso e dispiaciuto per lasciare i Blancos, ma allo stesso tempo consapevole che questo passaggio sia più che mai necessario per la sua crescita.