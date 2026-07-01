Sassuolo, scade il prestito di sei giocatori: il saluto del club

Giornata di addii in casa Sassuolo. Dopo aver salutato Filippo Romagna, il club neroverde ha ufficializzato la fine dei prestiti di sei calciatori. A salutare sono Woyo Coulibaly, unico senza diritto di riscatto, che tornerà al Leicester, mentre Alieu Fadera dal Como per 10 milioni di euro, Pedro Felipe dalla Juventus per 5 milioni, Ulisses Garcia dall'Olympique Marsiglia per 3,5 milioni di euro, M'Bala Nzola per 3,5 milioni di euro dalla Fiorentina e Aster Vranckx per 10 milioni di euro dal Wolfsburg non saranno riscattati.