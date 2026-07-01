Inter, è ufficiale il rinnovo di Mkhitaryan: "Il viaggio del treno continua"

Era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nerazzurro. Alla fine Henrikh Mkhitaryan ha scelto l'Inter. Il centrocampista armeno classe '89 ha messo la firma su un contratto di un anno, fino a giugno 2027. Un rinnovo che i vertici in Viale della Liberazione hanno ritenuto strategico: dopo aver perso tanta esperienza e leadership con gli addii di Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, il 37enne ex Roma, Arsenal, Man Utd e Dortmund è stato considerato un elemento fondamentale all'interno dello spogliatoio. "Il viaggio del treno armeno continua", il messaggio che accompagnava la grafica sui canali social nerazzurri. Di seguito il comunicato ufficiale comparso sul sito dell'Inter: