Sassuolo, Grosso: "Mercato? Questa fase crea sempre turbolenze"

24 Gen 2026 - 16:20

Nel corso dell'intervista alla vigilia della sfida contro la Cremonese, Fabio Grosso è stato interpellato anche sul mercato neroverde. Questa la risposta del tecnico del Sassuolo: "Ho fatto una riflessione. È due anni che sono qui e questa è una fase che ti crea sempre un po' di turbolenze, ti toglie energie, anche a livello personale è uno spunto per essere migliori. Anche l'anno scorso è stato così. Per me è importante mantenere la lucidità, provare a fare al meglio il mio ruolo, in ogni società ci sono le varie competenze, io devo far esprimere al massimo gli interpreti a mia disposizione e la bravura che bisogna avere e voglio provare a fare sempre al meglio". 

Napoli, ufficiale l'ingaggio di Giovane
Torino: fiducia a tempo per Baroni. "Le colpe sono soltanto mie". Sondaggio per D'Aversa
Vasquez saluta la Cremonese: "Questa sarà sempre casa mia"
Cagliari, è fatta per l'attaccante uruguaiano Albarracin
Sassuolo, Grosso: "Mercato? Questa fase crea sempre turbolenze"