Sarri, futuro tutto da scrivere: in ballo 11 milioni. E alla finestra c'è la Fiorentina

Il futuro alla Lazio di Maurizio Sarri è ancora tutto da scrivere. I biancocelesti stanno vivendo una stagione difficile, e la permanenza del tecnico toscano nella Capitale non è affatto scontata. A maggio, scrive Il Tempo, è previsto un incontro serio tra le parti per decidere il da farsi, con Sarri che vuole conoscere i piani per il futuro del club prima di prendere la decisione definitiva. L'ex Juve comunque, è sotto contratto fino al 2028 e in ballo ci sono la bellezza di 11 milioni lordi nel prossimo biennio. La sensazione, aggiunge il quotidiano romano, è che Sarri dovrebbe restare alla Lazio soprattutto se non ci saranno offerte degne di nota. Al momento solo la Fiorentina ha mostrato un certo interesse in vista della stagione 2026/2027.