Mercato

Al Hilal: Milinkovic-Savic ha rinnovato per due anni

26 Ott 2025 - 17:17
© IPA

© IPA

L'Al Hilal rovina i piani della Juve per Sergej Milinkovic-Savic. L'ex centrocampista della Lazio ha rinnovato infatti ufficialmente col club arabo per due anni. ""Il 25 ottobre 2025, la direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l’Emiro Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per il rinnovo del contratto del calciatore serbo della prima squadra  dell’Al-Hilal, Sergej Savić, per due stagioni sportive, estendendo così il contratto fino al 2028 - si legge nel comunicato -. Sua Altezza ha firmato il contratto di rinnovo con Savić nel corso della serata di domenica presso la sede del club nella capitale Riyadh".

