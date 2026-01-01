Sampdoria, è fatta per Salvatore Esposito

La Sampdoria accelera sul mercato e chiude un colpo di grande qualità per il centrocampo: praticamente definito l'acquisto di Salvatore Esposito dallo Spezia. Il regista classe 2000 è considerato un profilo giovane ma già maturo, dotato di visione di gioco e leadership. L'operazione avviene con la formula del prestito oneroso da 0,5 milioni di euro. È previsto un obbligo di riscatto da 1 milione di euro che scatterà alla prima presenza ufficiale. Esposito firmerà un contratto di lunga durata fino al 2031 con un ingaggio di 900mila euro a stagione. Per lo Spezia un bonus di 500mila euro in caso di promozione in Serie A della Sampdoria. Quasi fatta anche per il bomber del Palermo Matteo Brunori: prestito secco fino al 30 giugno, si lavora per definire l'indennizzo del club ligure ai siciliani. Mentre in difesa il rinforzo arriva dalla Grecia con Gerasimos Mitoglou, difensore classe '99 dell'AEK Atene, dove nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze ma in questa non ha ancora trovato spazio. Intanto Estanis Pedrola saluta l'Italia per iniziare una nuova avventura in Spagna. Ormai è ufficiale: il calciatore indosserà infatti la maglia del Las Palmas. L'operazione tra il club spagnolo e la Sampdoria, guidata in panchina dal tecnico Angelo Gregucci, si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui la compagine delle Canarie dovesse centrare l'obiettivo della promozione nella massima serie.