La Roma prova a inserire Dovbyk nell'affare Raspadori

Continuano fittissimi i contatti tra Roma e Atletico Madrid per arrivare alla quadra dell'operazione Raspadori. I giallorossi vorrebbero riportare il jolly offensivo azzurro in Italia, ma i Colchoneros non hanno intenzione di lasciarlo partire senza la sicurezza di rientrare dall'investimento da 22 milioni fatto in estate per strapparlo al Napoli. Così, secondo quanto riporta Matteo Moretto, la Roma avrebbe provato a inserire Artem Dovbyk nell'operazione. Secco il no dell'Atletico che, nonostante avesse seguito l'ucraino in passato, oggi ha in rosa Sorloth che, per caratteristiche tecniche e fisiche, è un giocatore molto simile all'ex Girona. I colloqui tra i due club andranno avanti nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca finale. La Roma non molla Raspadori.