Ribery-Salernitana, ci siamo: lunedì previste le visite mediche

Franck Ribery resta in Serie A: svestita la maglia della Fiorentina dopo la scadenza del contratto, il 38enne francese ha scelto di accettare l'offerta della Salernitana scartando quella dei turchi del Karagumruk (che hanno appena preso Karamoh in prestito dal Parma). Per l'attaccante pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il 2023 e uno stipendio da 1,5 milioni di euro più bonus.

