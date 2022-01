La Salernitana sogna il colpo Diego Costa: il bomber può dire sì

il bomber

Il brasiliano ha appena risolto il contratto con l'Atletico Mineiro. Sabatini: "Forse succederà il miracolo"

Da Salerno arrivano importanti indiscrezioni: Walter Sabatini avrebbe convinto Diego Costa ad accettare l'offerta della Salernitana, tanto che l'attaccante classe 1988 sarebbe pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. L'ex Atletico Madrid e Chelsea aveva risolto il contratto con l'Atletico Mineiro lo scorso 16 gennaio e vuole tornare a giocare in Europa. Getty Images

Il presidente Iervolino, che aveva promesso rinforzi di qualità, ha già avallato l'operazione sulla quale il neo ds granata sta lavorando da una decina di giorni. Sabatini stima enormemente Diego Costa e aveva provato a portarlo già a Bologna prima che firmasse con l'Atletico Mineiro.

SABATINI CAUTO: "FORSE SUCCEDE IL MIRACOLO MA NON ANCORA"

Walter Sabatini parlando a TuttoSalernitana preferisce non sbilanciarsi: "Vi garantisco che è difficilissimo. Diego Costa è qualcosa in divenire, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo".