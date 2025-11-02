Saelemaekers pronto a rinnovare con il Milan fino al 2030

"Sono tornato per restare" aveva dichiarato Alexis Saelemaekers al primo giorno di raduno e il proposito del belga, uno degli insostituibili di Allegri finora, è vicino a realizzarsi perché come riporta Milannews.it i contatti tra il club e l'entourage del centrocampista sono costanti e sono molto prolifici, anche se non sono stati ancora programmati degli incontri tra le parti per entrare nella fase decisiva della trattativa. Si respira comunque grande ottimismo, Saelemaekers è pronto a prolungare fino al 2030.