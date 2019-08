Ora è ufficiale: Davide Zappacosta è un nuovo giocatore della Roma. "Il club - si legge nel comunicato - rende noto di aver sottoscritto con il Chelsea il contratto per l’acquisizione a titolo temporaneo e gratuito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020". Il terzino avrà la maglia numero 2: "Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore”, ha commentato il terzino Azzurro. “Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”.