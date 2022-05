Totti-Roma, incontro a Tirana: si valuta il ritorno da dirigente

La vittoria in Conference League ha permesso alla proprietà Friedkin di sedimentarsi per la prima volta nei cuori della tifoseria giallorossa. La prossima mossa, come rivela il Corriere dello Sport, è quella di cavalcare l'onda dell'entusiasmo con un ingresso eccllente tra le fila della dirigenza. Francesco Totti sarebbe vicino al ritorno in qualità di direttore tecnico. I primi contatti sono avvenuti a Tirana.

