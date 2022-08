Tottenham, ritorno di fiamma per Zaniolo: servono 50-60 milioni

ROMA

Conte vorrebbe l'attaccante giallorosso e gli Spurs continuano a tenere vivi i contatti

© Getty Images A Trigoria la Roma targata Dybala sta facendo sognare i tifosi, ma da più fonti arrivano notizie "preoccupanti" su un ritorno di fiamma del Tottenham per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta "Il Messaggero", l'amichevole giocata in Israele avrebbe riacceso l'interesse di Antonio Conte per l'attaccante giallorosso, riaprendo il discorso e forse anche le trattative.

Una situazione da maneggiare con cura. Nonostante le perplessità del giocatore a trasferirsi all'estero e il rapporto ritrovato con Mourinho, che lo vorrebbe con sé per la stagione alle porte, con l'offerta giusta l'affare potrebbe passare rapidamente dal piano ipotetico a quello concreto. Numeri alla mano, per vedere Zaniolo in Premier con la maglia del Tottenham servono tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Cifra molto importante, che però non spaventa gli Spurs. Stando a "Il Tempo", infatti, il Tottenham starebbe continuando a tenere vivi i contatti per il nazionale azzurro tramite il direttore sportivo Fabio Paratici. Contatti ancora non ufficiali a quanto pare. Ma che presto potrebbero trasformarsi in una telefonata diretta a Pinto. Zaniolo è tornato nel mirino di Conte.