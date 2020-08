Tottenham a Trigoria per Zaniolo, la Roma respinge l'offerta: "Incedibile"

OFFERTA RESPINTA

Zaniolo è incedibile. Questa la risposta della Roma all'emissario del Tottenham arrivato a Trigoria con un'offerta per il centrocampista giallorosso, che piace molto a Josè Mourinho. Offerta rispedita al mittente e trattativa stoppata sul nascere. Zaniolo non è in vendita: la nuova proprietà targata Friedkin lo considera un elemento fondamentale del presente e del futuro della squadra giallorossa. A Trigoria presente anche l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli.

Nelle scorse settimane, dall'Inghilterra, era rimbalzata la notizia di un'offerta degli Spurs di 50 milioni di euro pronta sul tavolo per la Roma, che oggi ha risposto con un secco 'no'. E proprio la presenza del procuratore di Zaniolo a Trigoria porterebbe a pensare a un possibile rinnovo in vista - l'attuale ha scadenza nel 2024 - con ritocco dell'ingaggio, che potrebbe arrivare a tre milioni netti a stagione. Zaniolo è da tempo nel mirino della Juve.