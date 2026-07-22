Summerville vicino all'Arabia e Garnacho verso l'Aston Villa: la Roma vede sfumare i suoi obiettivi di mercato

Sono ore decisive per il mercato in casa Roma: Summerville sembrava sfumato, ma un tentativo dell'ultimo minuto orchestrato da Gian Piero Gasperini sembra aver donato ai giallorossi una piccola speranza a cui aggrapparsi in queste ore. L'esterno olandese sta riflettendo: l'offerta economica dell'Al Hilal è irrinunciabile, anche se da Trigoria contano sulla volontà del calciatore di giocare la Champions e avere un ruolo centrale nella Roma di Gasperini.
Nusa pista complicata
La Roma spera, anche perché sa di avere poche alternative, vista e considerata la trattativa in corso tra l'Aston Villa e Garnacho. Il piano B, in caso di fumata nera per Summerville, sarebbe Nusa, esterno del Lipsia che, per talento ed esperienza, farebbe felice Gasp e i tifosi giallorossi. Il problema, oltre il costo elevato del cartellino, è la forte concorrenza dall'estero, con il Newcastle in prima fila e l'Atletico Madrid che spingono per averlo.
Gli altri profili
Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo per cui, però, la Roma non ha mai ricevuto un segnale concreto per tentare l'affondo: nonostante si parlasse di un accordo economico raggiunto tra i giallorossi e il giocatore, il club francese ha alzato un muro, sbarrando la strada a qualsiasi tipo di trattativa. Poi ci sono Schjelderup del Benfica e Mbaye del Psg, giocatori più raggiungibili per costi e ingaggio, ma leggermente indietro nelle preferenze di Gasperini e della dirigenza.