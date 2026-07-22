Summerville vicino all'Arabia e Garnacho verso l'Aston Villa: la Roma vede sfumare i suoi obiettivi di mercato

La Roma spera, anche perché sa di avere poche alternative, vista e considerata la trattativa in corso tra l'Aston Villa e Garnacho. Il piano B, in caso di fumata nera per Summerville, sarebbe Nusa, esterno del Lipsia che, per talento ed esperienza, farebbe felice Gasp e i tifosi giallorossi. Il problema, oltre il costo elevato del cartellino, è la forte concorrenza dall'estero, con il Newcastle in prima fila e l'Atletico Madrid che spingono per averlo.