Juve, Kolo Muani si allena con le riserve del Psg

Un altro segnale di come Kolo Muani non sia centrale nel Paris Saint-Germain: l'attaccante si sta allenando con le riserve dei parigini, è quindi considerato fuori dal progetto di Luis Enrique e non è un caso che voglia tornare alla Juventus. La trattativa per il ritorno in bianconero è basata su un prestito con obbligo di riscatto ma c'è ancora distanza sulle cifre dell'acquisto a titolo definitivo: il PSG vuole 50 milioni, la Juve cerca lo sconto. Kolo Muani ha dato priorità al club bianconero che vorrebbe avere la certezza di piazzare Vlahovic prima di chiudere definitivamente per il suo ritorno, con Tudor che lo aspetta a braccia aperte.