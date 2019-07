Roma, Zaniolo verso il rinnovo: incontro tra Vigorelli e Petrachi

02/07/2019

Nicolò Zaniolo festeggia oggi i suoi vent'anni con gli amici a Mykonos e il regalo di compleanno potrebbe essere il rinnovo di contratto con la Roma. La fumata bianca per il tanto atteso prolungamento del centrocampista ex Inter sembra molto vicina ed è in programma per oggi un incontro tra il direttore sportivo giallorosso Petrachi e l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per intavolare la trattativa per il rinnovo.