Roma, Ranieri: "Nulla mi farà cambiare idea sul ritiro"

"C'è qualcosa che potrebbe farmi cambiare idea sul ritiro? Nulla. Amo la mia squadra, i miei colori, e tutto quello che mi porterebbe egoisticamente a fare un altro anno sarebbe uno sbaglio per la Roma. Per cui io dico no: verrà un nuovo allenatore e dovrà avere il tempo per lavorare. Invece di fare un altro anno con me, lo farà lui, per poi avere la possibilità di conoscere tutto. Io lo aiuterò in tutto quello che mi domanderà". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Andare in Champions con la Roma vale l'impresa di Leicester? No, più di Leicester non c'è niente, anche se io sono legato alla Roma, proprio perché quello che è successo lì è qualcosa di incredibile. È un altro tassello che porterò dentro il mio cuore, e questo per me è importante. Però quello che io dico è lottiamo, lottiamo perché non dobbiamo avere recriminazioni. Abbiamo da fare quattro partite e le dobbiamo giocare col coltello tra i denti", ha concluso.