Roma, agente Zaniolo: "Pronti a trattare il rinnovo, nessuna tenebra"

Claudio Vigorelli, l'agente del giallorosso: "Normale che la sua situazione attiri tanti club, ma rapporto ottimo con Pinto"

© Getty Images La Roma pensa al futuro e Nicolò Zaniolo è una situazione in divenire piuttosto delicata. Il talento giallorosso è un elemento su cui la società giallorossa vuole programmare i prossimi anni, ma il rendimento altalenante e un contratto in scadenza nel 2024 hanno sempre tenuto accese le voci di mercato. La Juventus è sempre all'orizzonte, ma l'agente del giocatore Claudio Vigorelli ha voluto spegnere i primi rumors: "Noi siamo pronti a trattare, i rapporti con la Roma e Pinto sono ottimi".

La Roma valuta il giocatore circa 60 milioni di euro e con il contratto in scadenza nel 2024, lo stesso Zaniolo vorrebbe un ingaggio più elevato per giustificare anche la richiesta della società giallorossa. "Andremo a trattare sulla base del valore che la dirigenza stessa ha comunicato al mercato - ha svelato l'agente a Gazzetta.it -. Nulla di più, nulla di meno. Ma non ci sono tenebre, i rapporti con la Roma sono ottimi e siamo d'accordo con Pinto che parleremo più avanti del rinnovo, quando la dirigenza lo riterrà opportuno".

A 23 anni, Zaniolo è nella fase importante della carriera in cui deve dimostrare il proprio valore e il contratto in scadenza tra 18 mesi attira molti club, non solo in Italia: "E' normale che sia così - ha proseguito Vigorelli -. Ora è tempo di concentrarsi sulle prestazioni e sul campo, non ci sono problemi con la Roma ma è normale che la sua situazione sia seguita da tanti club importanti. Noi siamo sempre pronti a trattare con i giallorossi perché Niccolò sta molto bene alla Roma e coi tifosi giallorossi".

Chi invece lo ha un po' criticato è stato Francesco Totti che ha dichiarato che per stare alla Roma ci vuole la testa giusta: "Non commento - ha risposto Vigorelli -, mi affido ai pensieri di chi lo allena come Mancini e Mourinho. Per entrambi Zaniolo è un super professionista".

