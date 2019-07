Roma, Zaniolo resta e rinnova fino al 2024

MANOVRE GIALLOROSSE

La Roma spegne ogni indiscrezione di mercato e, almeno per quest'anno, toglie Nicolò Zaniolo dalla lista dei possibili partenti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il ds Petrachi e Fonseca hanno rassicurato il ragazzo, per cui è pronto un rinnovo fino al 2024 con un ricco aumento dell'ingaggio: l'ex interista guadagnerà infatti 1,8 milioni di euro (a salire) più bonus per i prossimi cinque anni.



Dopo essere rientrato dalle vacanze Zaniolo ha parlato con Petrachi, che garantendogli il rinnovo (si attenderà la fine del mercato) ha dimostrato al centrocampista quanto la Roma abbia voglia di metterlo al centro del nuovo progetto. Il nuovo tecnico, Fonseca, ha poi spiegato all'azzurro di volerlo impiegare da trequartista o, se dovesse servire, anche da esterno: in ogni caso Zaniolo sarà un giocatore prioritario della nuova Roma.



Certo le pretendenti a Zaniolo non mancano tuttora, a partire dalla Juve per proseguire con Milan (proposto in cambio Suso) e Tottenham. Ogni discorso riguardante una sua possibile cessione verrà però rinviato alla prossima stagione, quando la valutazione del centrocampista - dopo un altro anno da protagonista - potrebbe moltiplicarsi ulteriormente.