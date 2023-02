Roma, fatta per Zaniolo al Galatasaray: contratto fino al 2027

MERCATO

Il terremoto che ha sconvolto la Turchia ha rallentato l'operazione, ma la trattativa si è chiusa positivamente: ai giallorossi circa 20 milioni di euro

Nicolò Zaniolo raggiunge Mauro Icardi e Dries Mertens a Istanbul. Dopo giornate di mercato a dir poco burrascose si è chiusa positivamente la trattativa per il trasferimento dalla Roma al Galatasaray del classe 1999, che - ottenuto il via libera dal club capitolino - nel pomeriggio è volato in Turchia dove è atterrato intorno alle 20. In serata la prima parte delle visite mediche che verranno completate nelle prossime ore prima di apporre la firma su un contratto fino al 2027 per un affare che va chiuso entro la giornata di mercoledì, ultima disponibile per i trasferimenti di calciomercato in Turchia.

Una trattativa rallentata dal terremoto che ha devastato la parte del confine tra Turchia e Siria, ma che è poi proseguita spedita fino alla fumata bianca. La call nella serata di lunedì tra Pinto e la dirigenza del Galatasaray è stata decisiva.

Zaniolo ha detto sì a un contratto quadriennale da 3,5 milioni a stagione più bonus (quindi quasi il doppio rispetto all'ingaggio percepito alla Roma) e con una clausola rescissoria da 35 milioni che in estate potrebbe permettergli di tornare in Italia (Milan? Napoli?). Alla Roma andranno circa 20 milioni (il 15% finisce all’Inter) pagabili in più rate, ora si attendono solo le formalità burocratiche e l'ufficialità.

L'esterno si è già confrontato con l’allenatore del Galatasaray, l'ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk, ha sentito al telefono Icardi e Mertens ed è stato accompagnato in Turchia dal padre Igor e dall'agente George Gardi.

FRECCIATA SOCIAL A MOURINHO?

Una storia Instagram di Zaniolo durante il volo per la Turchia fa discutere i tifosi giallorossi: le gambe incrociate ricordano molto la posa usata da Mourinho la scorsa estate estate in diverse occasioni. Una frecciata al suo ormai ex allenatore?

© instagram

ZANIOLO VOLA A ISTANBUL CON L'AGENTE