Roma, via un altro senatore: Florenzi al Valencia

MANOVRE GIALLOROSSE

Sei mesi in Spagna, poi si vedrà. Roma e Valencia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Alessandro Florenzi in prestito secco di sei mesi al club spagnolo. Dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi, i giallorossi perdono anche il terzo (e ultimo?) senatore, quest'anno poco utilizzato da Fonseca e di fatto tenuto ai margini del progetto tecnico del portoghese. Il giocatore ha deciso di accettare il trasferimento per trovare più spazio e non perdere la possibilità di guadagnarsi un posto tra i 23 azzurri per gli Europei.

Quel che poi accadrà a giugno è tutto da vedere anche se al momento non è sul piatto la possibilità che poi Florenzi prosegua in Spagna la sua avventura. La Roma inzialmente puntava su un prestito con diritto di riscatto, ma su questo punto non si è trovata l'intesa con il Valencia. Tra sei mesi, quindi, anche alla luce delle prestazioni dell'esterno giallorosso, le parti si siederanno nuovamente attorno a un tavolo e decideranno il da farsi. Intanto Florenzi vola nella Liga per inseguire un posto alla corte di Mancini.