Roma, via al ritiro: Pedro e altri 7 nemmeno convocati

I CONVOCATI

Oltre allo spagnolo, anche Kluivert, Olsen, Nzonzi, Santon, Pastore, Coric e Fazio sono sul mercato

Dopo la presentazione-show, è ufficialmente cominciato il ritiro in casa Roma con il primo allenamento agli ordini di José Mourinho. Sono 27 i convocati dallo Special One, a far rumore è lista dei calciatori che, tramite lettera, sono stati invitati a non presentarsi a Trigoria e quindi sono sul mercato: si tratta di Pedro, Kluivert, Olsen, Nzonzi, Santon, Pastore, Coric e Fazio. Assenti anche gli azzurri Cristante e Spinazzola. Getty Images

Ceduti Under e Pau Lopez al Marsiglia, il lavoro per Tiago Pinto è solo all'inizio, sia in entrata che in uscita. Sono almeno 8 gli esuberi da piazzare, a cui se ne aggiungeranno presumibilmente altri prima della chiusura del mercato. In entrata l'arrivo più urgente è quello di un portiere (Rui Patricio?): fino a quel momento Mou potrà contare solo su Fuzato e sui Primavera.

LA LISTA DEI 27 CONVOCATI

Portieri: Boer, Cardinali, Fuzato

Difensori: Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling

Centrocampisti: Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski

Attaccanti: Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Mayoral