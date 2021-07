Roma, oggi la presentazione ufficiale di Mourinho: la diretta dalle 13.15 su Canale 20

APPUNTAMENTO ALLE 13.15

Conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico giallorosso

Il giorno della presentazione, il giorno di Josè Mourinho nuovo tecnico della Roma davanti a telecamere e taccuini e poi finalmente sul campo per dare il fischio d'inizio di questa sua seconda esperienza italiana. Ma prima dell'allenamento, appunto, la conferenza stampa che attira su di sè l'interesse dei media e dei social di tutto il mondo: appuntamento alle 13.15 sulla Terrazza Caffarelli con la diretta dell'evento trasmessa su Canale 20.

Lo Special One, sbarcato in Italia settimana scorsa e accolto trionfalmente dai tifosi giallorossi, arriverà in Campidoglio accompagnato dai Friedkin che presenzieranno all'evento insieme anche alla sindaca Virginia Raggi. La conferenza stampa si potrà seguire ovviamente in diretta testuale sul nostro sito ma anche come detto su Canale 20. Un appuntamento imperdibile per il ritorno in Serie A di uno dei tecnici più grandi della storia del calcio.