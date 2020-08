Roma, un'intera squadra sul mercato

MERCATO

di

Giampaolo Gherarducci

Ci vorrebbero, oggi alla Roma, almeno un paio di Gianluca Petrachi per aggiustare il libro-paga dei giocatori giallorossi, un mattone indigeribile per qualsiasi bilancio, soprattutto in tempi di cambi di proprietà. L'assenza di un direttore sportivo di esperienza e carattere è colmata per il momento dalla coppia Fienga-De Sanctis, che dovrà muoversi tra rigidi paletti finanziari e l'esigenza di sfoltire una rosa extra large. Forse qualcuno si era dimenticato che la Roma ha ancora a carico, tra gli altri, Robin Olsen e Nick Karsdorp, i volti probabilmente più noti della fallimentare gestione-Monchi, il diesse andaluso che sa essere profeta in patria, a Siviglia, ma che a Trigoria ha lasciato macerie ancora fumanti.

Il caso-Pastore è la punta dell'iceberg, una scommessa che già in partenza appariva perdente, diventata rovinosa anche per gli svariati guai fisici che hanno attanagliato il flaco argentino. Ma ci sarebbe una formazione intera pronta a essere ceduta, se la Roma trovasse qualche amatore pronto a scommettere su elementi oggi di poco appeal, in grado in teoria di ritrovare motivazioni magari lontano dalla Capitale.

In porta, come detto, Olsen, linea difensiva a quattro con qualche forzatura, tipo Karsdorp centrale in coppia con Juan Jesus, per lasciare posto a Florenzi e Santon sulle corsie. Mediana argentina con Fazio, capace di muoversi in quella zona, e Pastore, con Under, Perotti e Kluivert sulla trequarti a innescare Schick, altro flop di Monchi che il Lipsia ha riconsegnato al mittente, su cui il Bayer Leverkusen ha almeno posato gli occhi. Ancora spendibile sul mercato, l'attaccante ceco, come Florenzi e Under, mentre per gli altri i saldi sarebbero già cominciati.

