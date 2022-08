Roma, ufficiale l'ingaggio di Wijnaldum: vestirà la maglia numero 25

IL COLPO

L'olandese sbarca nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto: "Mi hanno voluto fortemente che affetto dai tifosi"

A poco più di 24 ore dal suo sbarco in Italia, Georginio Wijnaldum è ufficialmente diventato un giocatore della Roma. E che entusiasmo attorno all'olandese: ieri centinaia di tifosi hanno seguito la sua carovana dall’aeroporto al centro della città, dove in serata ha abbracciato i suoi nuovi compagni in occasione di una cena organizzata dalla squadra. Nella prima mattina nella capitale, "Gini" ha superato le visite mediche. Il centrocampista, che arriva in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni dal Paris Saint-Germain, si è presentato a Villa Stuart verso le 9 di mattina. I test di rito lo hanno impegnato per 4 ore, poi la prima visita a Trigoria, dove ha firmato il contratto prima dell'annuncio ufficiale della società giallorossa arrivato poco prima delle 20.

"È davvero emozionante essere un giocatore della Roma - ha dichiarato Wijnaldum - . Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore".

L'olandese è l'ennesimo colpo del ds Tiago Pinto: "La scelta di Wijnaldum di venire alla Roma è l'ennesima dimostrazione che giocatori di qualita' tecnica e personalità fuori dal comune credono cosi' fermamente nel progetto del club da impegnarsi con tutte le proprie energie per il buon esito delle trattative".

L'ANNUNCIO DI WIJNALDUM

Nel frattempo la Roma ha fatto registrare un boom di abbonamenti, raggiungendo la soglia dei 36.000. E per questa domenica, quando la squadra verrà presentata in amichevole contro lo Shakhtar, l'Olimpico attende un sold-out di 60.000 tifosi. L'attesa per la corsa scudetto dei giallorossi cresce a livelli spasmodici, dopo una delle sessioni di mercato più ambiziose della storia capitolina.