Wijnaldum arrivato a Roma: venerdì visite mediche e firma

il colpo

Il giocatore arriva dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro

Intorno alle 18 centinaia di tifosi giallorossi all'aeroporto di Ciampino hanno assistito a un altro atterraggio di lusso: Wijnaldum, nuovo colpo per Mourinho, è sbarcato nella Capitale. È stato raggiunto l'accordo totale tra Roma, Paris Saint-Germain e giocatore per il prestito con diritto di riscatto (nessun obbligo, nemmeno legato alle presenze) fissato a 8 milioni di euro. Wijnaldum, che venerdì farà le visite mediche, percepirà un salario di cinque milioni dalla Roma, più altri due pagati dal PSG.

Mourinho è pronto ad abbracciare il penultimo tassello (si attende ancora la chiusura di Belotti per l'attacco) di un mercato a dir poco roboante. L'olandese, finito ai margini del nuovo PSG di Galtier e Campos, potrà ora rilanciare la sua carriera al fianco di giocatori di qualità ed esperienza come Matic, Pellegrini, Cristante e Zaniolo. Come perno offensivo di centrocampo, "Gini" potrà dimostrare alla Serie A di essere ancora il giocatore in grado di fornire 22 gol e 16 assist nelle 237 presenze fatte registrare con la maglia del Liverpool. La stagione scorsa invece, l'olandese ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 31 presenze nell'avventura sotto la Tour Eiffel. Un altro colpo di magia estratto dal cilindro di Tiago Pinto, puntuale nello sfruttare la forza attrattiva generata da José Mourinho sulla panchina giallorossa.

A velocizzare il mercato giallorosso anche le imminenti uscite: in primis Jordan Veretout, per cui il club capitolino ha trovato l'accordo col Marsiglia: cessione a titolo definitivo a 11 milioni più bonus, a breve l'ufficialità. Oltre al francese, la Roma punta a piazzare diversi esuberi: Shomurodov è in trattativa col Bologna, Villar è sempre nel mirino della Sampdoria, mentre Kluivert è a un passo dal Fulham per 10 milioni di euro.

COME GIOCHERÀ LA ROMA

La Roma, con il colpo-Wijnaldum, alza il tiro delle aspettative e il ritorno in Champions League rappresenta oggi il traguardo minimo da raggiungere da una squadra nettamente più forte rispetto alla scorsa stagione. Mourinho può definirsi appagato e l'olandese troverà come a Liverpool un allenatore che ne possa esaltare le caratteristiche da polivalente. Per il suo ex mentore, Jurgen Klopp, Wijnaldum è il centrocampista perfetto, interprete ideale di un calcio moderno, che al Paris Saint Germain ha trovato poco spazio anche per una concorrenza numerosa e di qualità. In giallorosso ne troverà di meno e nel 3-4-2-1, modulo che permette a Mou di utilizzare al meglio il maggior numero di giocatori possibile, Wijnaldum è collocabile in due differenti posizioni. Da centrocampista davanti alla difesa, insieme a uno tra Matic e Cristante, un po' troppo simili per giocare insieme, oppure più avanzato a ridosso di Abraham, entrando così in concorrenza con Dybala, Zaniolo e Pellegrini. E sarà proprio la panchina lunga l'arma in più che lo Special One potrà sfruttare nel suo secondo anno sulla panchina giallorossa. Sarà chiamato a scelte pesanti e la formazione della Roma oscillerà di partita in partita e senza scadere di qualità.