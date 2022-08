Roma, scocca il Wijnaldum-Day: visite mediche in corso, poi l'ufficialità

IL COLPO

L'olandese sbarca a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. La Roma pagherà il 50% (quasi 5 milioni di euro netti) del suo salario al PSG

Georginio Wijnaldum ha speso la sua prima serata sotto le stelle romane. E che entusiasmo attorno all'olandese: centinaia di tifosi hanno seguito la sua carovana dall’aeroporto al centro di Roma, dove in serata ha abbracciato i suoi nuovi compagni in occasione di una cena organizzata dalla squadra. Questa mattina invece, "Gini" si sta sottoponendo alle visite mediche. Il centrocampista, che arriva in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni dal Paris Saint-Germain, si è presentato a Villa Stuart verso le 9 di mattina. I test di rito lo impegneranno per 3/4 ore, poi potrà apporre la firma sull'accordo.

Vedi anche roma Wijnaldum arrivato a Roma: venerdì visite mediche e firma Mentre la Roma di Mourinho continua la preparazione sotto il sole cocente di Trigoria, il nuovo acquisto giallorosso ha fatto capolino nella clinica di Villa Stuart utilizzando le porte laterali: Wijnaldum ha voluto evitare l'attenzione di telecamere e giornalisti appostati all'ingresso principale, anche perchè lo stesso club giallorosso è parso sorprendentemente silenzioso sui social. Ancora nessun post che menziona Gini, né per quanto riguarda il suo sbarco né per quanto riguarda la sua giornata. A rompere il ghiaccio è stato proprio l'olandese, che ieri ha pubblicato il video della calorosa accoglienza all'aeroporto sulle sue storie Instagram accompagnato da dei cuori giallorossi. Ieri sera in centro a Roma, l'olandese ha stretto la mano ai leader della squadra: a cena erano presenti capitan Pellegrini, Dybala, Zaniolo, Spinazzola, Mancini, Cristante e molti altri. Completato l'iter di visite mediche, Wijnaldum visiterà per la prima volta Trigoria.

Intanto la Roma ha fatto registrare un, raggiungendo la soglia dei 36.000. E per questa domenica, quando la squadra verrà presentatadi 60.000 tifosi. L'attesa per la corsa scudetto dei giallorossi cresce a livelli spasmodici, dopo una delle sessioni di mercato più ambiziose della storia capitolina.