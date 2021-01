Roma, sbarca Tiago Pinto: "Felice di essere qui"

"Sono ovviamente molto contento, fatemi arrivare, poi parleremo”, sono le prime parole da nuovo general manager della Roma di Tiago Pinto, appena sbarcato a Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona. Il neo dirigente giallorosso ora andrà a Trigoria per conoscere Fonseca e la proprietà con Dan e Ryan Friedkin rientrati in Italia questa mattina. Tiago Pinto, insieme a De Sanctis, si occuperà anche del mercato della Roma. Un mercato che al momento non decolla, come quello di tutta la Serie A in generale. Per lui il compito di portare un attaccante nella Capitale col ritorno probabile di El Shaarawy. Si pensa anche a un terzino, qui i nomi sono 3: Bernard, Frimpong e Soppy. Si parlerà anche di rinnovi e il primo in lista è Pellegrini.