Roma, Raiola frena: "Nessun messaggio di Mkhitaryan all'Arsenal"

LO SFOGO

"Mkhitaryan non ha mandato alcun messaggio all'Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili". Così Mino Raiola, agente del fantasista armeno, con un post su Twitter smentisce le presunte pressioni del suo assistito sul club londinese per favorire il riscatto da parte della Roma. L'esterno è uno dei punti fermi di Fonseca con il tecnico lusitano che vorrebbe riscattarlo insieme a Smalling dallo United.

“L’ho detto e lo confermo, - aveva dichiarato il tecnico giallorosso - voglio che resti alla Roma e anche lui vuole restare. E’ un grande giocatore e un grande uomo”.

Il momento per discutere con l'Arsenal sull'eventuale riscatto però non è ancora arrivato, almeno stando alla reazione di Mino Raiola sulle presunti voci di pressioni sui Gunners per favorire un accordo con la società giallorossa. Di sicuro però una trattativa sarà fatta.

Nonostante la stagione interrotta e qualche infortunio che ne ha condizionato buona parte dell'annata in Serie A, Mkhitaryan ha dimostrato sul campo il proprio valore contribuendo a nove gol in 13 presenze in campionato, spesso a sprazzi, con sei reti e tre assist.