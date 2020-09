Roma: quasi fatta per Mayoral, ex baby prodigio del calcio spagnolo 

mercato

La Roma sembra aver trovato il suo vice Dzeko. Quasi conclusa la trattativa con il Real Madrid per Borja Mayoral, che dovrebbe approdare nella Capitale in prestito oneroso a 2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 10. Prima di concludere l'operazione il Real Madrid, squadra detentrice del cartellino, ha richiesto al giocatore un prolungamento del suo attuale contratto in scadenza nel 2021.

Poco oltre i 180 centimetri d'altezza, Mayoral è un giocatore versatile e in grado di spaziare su diversi fronti dell'attacco. Abile nello stretto e dotato di un buon istinto in area di rigore, lo spagnolo presenta caratteristiche differenti da quelle di Edin Dzeko, un ricambio ideale nella visione di Paulo Fonseca.

Cresciuto con l'etichetta di baby prodigio del calcio iberico, Mayoral non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio nel Real Madrid. Dopo le due stagioni trascorse in prestito al Levante, l'attaccante ha palesato il desiderio di mettersi alla prova in una grande squadra. Roma e la Roma sembrano le destinazione ideale per un giovane come lui in cerca di consacrazione.