Roma, Petrachi: "Il mercato non è chiuso. Smalling? Decide lui"

PARLA PETRACHI

Gli acquisti di Villar e Perez e l'arrivederci di Florenzi potrebbero non essere le ultime operazione del mercato inveranle 2020 in casa Roma. A svelarlo è stato il direttore sportivo dei giallorossi, Gianluca Petrachi, che intercettato all’Hotel Sheraton di Milano ha dichiarato: “Il mercato non è ancora chiuso. Valuteremo le occasioni, finchè questa finestra non si chiude non si può dire che sia finito. Un sostituto di Florenzi? Non parlo delle opzioni”. La Roma saluta Florenzi

Non parla delle opzioni e nemmeno dei nomi presenti sul suo taccuino, ma di Chris Smalling, arrivato in estate con la formula del prestito secco dal Manchester United, Petrachi parla eccome: “Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma - ha detto in un’intervista al quotidiano inglese Daily Mail - Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente”.

"Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa - ha proseguito Petrachi - Con il Manchester United i rapporti sono eccellenti e fra i club c’è davvero grande feeling. Il ragazzo è molto carismatico, gli piace la Roma e lo stile di vita italiano. Credo che Smalling si trovi molto bene a Roma, si senta felice e questo lo fa rendere ad alti livelli. Segue un corso di italiano per migliorare la sua conoscenza della lingua. Questo mi ha reso molto felice perché dimostra che il ragazzo è intelligente. Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene. Smalling voleva dimostrare la sua forza. Il mio obiettivo è far giocare meglio le persone e creare armonia intorno a loro. Stavo cercando un difensore centrale aggressivo per sostenere un giovane come Gianluca Mancini. Smalling è stato perfetto per aiutarlo a crescere rapidamente. L’inglese è un ragazzo serio e professionale, una brava persona.”

