Roma, Florenzi a Valencia per visite mediche e firma

Alessandro Florenzi ha lasciato Roma e la Roma all'alba, alle 6.40 era già all'aeroporto di Fiumicino dove verso le 8 ha preso l'aereo che lo ha portato a Valencia, sua nuova casa per (almeno) i prossimi cinque mesi. L'ormai ex capitano giallorosso, che non ha rilasciato dichiarazioni dopo quelle di ieri ("Vorrei dire tante cose ma non sono pronto"), si trasferisce in prestito secco sino a giugno.

Ieri il saluto ai compagni in quello che in teoria è un arrivederci ma è molto più probabile sia un addio. Roma e Valencia discuteranno prima del termine della stagione su un trasferimento a titolo definitivo, anche perché quando un capitano lascia una squadra è difficile che non sia per sempre. Florenzi in giallorosso ha giocato 280 presenze segnando 28 reti, doveva essere l'erede di Totti e De Rossi mentre ora capitan futuro (dopo Dzeko) sarà Pellegrini.