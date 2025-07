Il ds del Milan, Igli Tare, ha fatto il punto con la Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari - ha detto -, un'offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.