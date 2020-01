Roma, per il centrocampo si stringe per Villar

L'OBIETTIVO

L'ennesimo infortunio a centrocampo (lesione al menisco per Diawara) obbliga la Roma a cercare un rinforzo. Petrachi ha messo nel mirino Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 in forza all'Elche ma sul quale il Valencia (proprietario del cartellino all'80%) detiene una prelazione. I giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni di euro, il club di Segunda Division spagnola ha dato il suo ok, ma manca ancora quello dei Pipistrelli.

A confermare l'offerta giallorossa è stato l'allenatore dell’Elche José Rojo Martin, meglio conosciuto come Pacheta: "È vero, c'è un'offerta importante per il ragazzo. Stiamo aspettando la loro decisione – ha dichiarato in conferenza stampa -. Non voglio che se ne vada, ma devo capire. Tutti sanno che è un giocatore molto importante per me e stiamo aspettando. Vogliamo continuare a contare su di lui perché se se ne andrà avremo problemi”.

Petrachi finanzierà l'operazione con la cessione di Juan Jesus, destinato alla Fiorentina, pronta a sborsare 4 milioni di euro.