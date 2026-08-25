Roma, Oosterwolde è arrivato a Ciampino

Il quinto colpo del mercato della Roma, l'olandese Jayden Oosterwolde, è nella Capitale. Proveniente da Amsterdam, il 25enne centrale difensivo, sorridente, è sbarcato all'aeroporto di Ciampino, nel settore dell'Aviazione Generale, alle 11.50, accolto dallo staff giallorosso e da una quindicina di tifosi. Oggi è atteso dalle visite mediche prima della firma sul contratto. Operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di un milione di euro più il diritto di riscatto da una quindicina di milioni di euro.